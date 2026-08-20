A ata do último encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 19, mostrou que diversos dirigentes preferiam uma alta de 25 pontos-base (pb) na taxa de juros já na reunião de julho, em meio a preocupações com a inflação. Segundo o documento divulgado nesta quarta-feira, 19, muitos dirigentes veem a inflação ainda alta demais, mesmo com a exclusão de itens mais voláteis do índice, como alimentos e energia.

"Vários participantes comentaram que as medidas, baseadas em pesquisas, das expectativas de inflação de prazo relativamente curto estavam mais altas do que antes do conflito no Oriente Médio", mostra a ata do Fed.

O encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês), realizado entre os dias 28 e 29 de julho, aconteceu antes de dados mostrarem leitura mais fraca da inflação no mês passado.

Sobre a política monetária, alguns participantes comentaram que as condições financeiras talvez não estejam atualmente suficientemente restritivas para facilitar o retorno da inflação a 2%.

De acordo com a ata, vários dirigentes sugeriram que essas condições refletiam, em parte, o forte crescimento econômico e as expectativas do mercado.

"Alguns dos participantes que defenderam elevar os juros nesta reunião julgaram que fazê-lo provavelmente ajudaria a evitar a necessidade de uma sequência mais acentuada, e potencialmente mais custosa, de medidas de aperto em um estágio posterior", diz a ata.

Nas discussões, os dirigentes também reafirmaram que o principal meio de ajustar a da política monetária deve ser por meio de mudanças na taxa de juros, e não utilizando o balanço patrimonial.

Ainda assim, apontaram que vão esperar conclusões dos grupos de trabalho criados pelo presidente Kevin Warsh para reavaliar "oportunidades" no uso das reservas.


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