O contrato mais líquido do ouro chegou a disparar cerca de 3% nesta quarta-feira, 19, ultrapassando os US$ 4.500 e chegando no seu maior nível desde junho. O movimento ocorre em razão de um anúncio inesperado do Tesouro americano sobre a recompra de títulos, o que acabou derrubando os rendimentos dos Treasuries e o dólar, dois aspectos que tendem a dar suporte aos preços do ouro.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em alta de 2,82%, a US$ 4.545,30 por onça-troy. A prata para setembro avançou 2,79%, a US$ 65,825 por onça-troy.

O Tesouro dos EUA anunciou nesta manhã que está dobrando o tamanho das operações de recompra de suporte de liquidez para títulos de cupom nominal de prazo mais longo - de 10 a 20 anos e de 20 a 30 anos. O tamanho máximo atual de US$ 2 bilhões por operação será de, pelo menos, US$ 4 bilhões por operação, disse a pasta.

O economista-chefe e estrategista global da Euro Pacific Asset Management (EPAM), Peter Schiff, alertou que a decisão do Tesouro irá disparar a inflação americana. "O Tesouro anunciou que comprará mais Treasuries de longo prazo que investidores privados não querem mais segurar, para tentar interromper a alta dos rendimentos. O dinheiro que pagará por isso ultimamente será criado pelo Federal Reserve (Fed), o que mandará a inflação nas alturas. É por isso que o ouro sobe US$ 125 com a notícia!", escreveu.

O Citi aponta que o principal custo dessa estratégia é uma moeda americana mais fraca. "Consequentemente, esperamos que os investidores saiam de estratégias de inclinação da curva à medida que o receio de desvalorização cambial diminui, e estamos adicionando uma posição comprada em ouro", afirma o banco.

Após o fechamento da sessão, investidores estarão atentos à divulgação da ata da última reunião do Fed, ainda que haja certa visão de que o conteúdo poderá estar defasado em razão da publicação de dados mais recentes da economia dos EUA.