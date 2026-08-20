Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 4,405 milhões de barris, a 428,815 milhões de barris na semana em 14 de agosto, informou o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 1,6 milhão de barris no período.

Os estoques de gasolina subiram 688 mil barris, a 209,378 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,5 milhão de barris.

Já os estoques de destilados cederam 1,53 milhão barris, a 105,619 milhões de barris, ante projeção de queda de 300 mil.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 96,2% para 97,2%, acima da projeção de queda a 95,9%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram baixa de 1,314 milhão de barris, a 21,252 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,830 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

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