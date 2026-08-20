O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 123,6 milhões para a Toyota do Brasil implantar um Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para Biocombustíveis em Sorocaba (SP). O apoio será feito com recursos do programa BNDES Mais Inovação e tem como foco ampliar a capacidade da montadora em pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a motores híbridos flex no País.

Segundo o banco, o projeto foi selecionado em edital conjunto com a Finep, lançado em 2025, para atração, implantação ou expansão de centros de PD&I.

A nova unidade deverá concentrar atividades de pesquisa, calibração, validação, testes funcionais e desenvolvimento contínuo de soluções embarcadas, com maior participação da engenharia brasileira.

A implantação inclui compra de equipamentos, construção de laboratório e uma nova pista de testes dedicada às atividades de desenvolvimento. As instalações permitirão simulações e análises voltadas a eficiência energética, emissões e evolução de tecnologias para motores híbridos flex, aproveitando a experiência brasileira em biocombustíveis e motores flex.

"O projeto associa a introdução de tecnologias de baixo carbono no setor automotivo no Brasil ao desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais, com a aquisição de insumos locais", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

Para a Toyota, o centro reforça a estratégia multi-pathway e a combinação entre eletrificação e etanol como rota para descarbonização no Brasil.

"Este projeto reflete a confiança da Toyota na capacidade da engenharia brasileira", afirmou o presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio, também em comunicado.