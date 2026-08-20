Os pecuaristas abateram 10,72 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no 2º trimestre de 2026, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quarta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representou variação positiva de 1,3% em comparação com o 2º trimestre de 2025 e aumento de 4,2% em relação ao 1º trimestre de 2026.

A produção de 2,76 milhões de toneladas de carcaças bovinas no 2º trimestre de 2026 consistiu em incremento de 3,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e de 4,7% ante o apurado no 1º trimestre de 2026.

Suínos

Conforme o IBGE, o abate de suínos alcançou 15,58 milhões de cabeças no 2º trimestre de 2026, representando aumento de 3,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e incremento de 2,0% em comparação com o 1º trimestre de 2026.

O peso acumulado das carcaças somou 1,49 milhão de toneladas no 2º trimestre de 2026, aumento de 4,8% em relação ao 2º trimestre de 2025 e de 4,5% em comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Frangos

No 2º trimestre de 2026, foram abatidas 1,69 bilhão de cabeças de frango, de acordo com a pesquisa do IBGE. O resultado foi 2,8% superior ao obtido no trimestre equivalente do ano anterior e 1,2% menor do que o verificado no 1º trimestre de 2026.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,74 milhões de toneladas no 2º trimestre de 2026. O total representa acréscimos de 5,1% em relação ao 2º trimestre de 2025 e de 0,1% frente ao trimestre imediatamente anterior.

Aquisição de leite

A aquisição de leite cru pelos estabelecimentos sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no 2º trimestre de 2026 foi de 6,61 bilhões de litros. O volume correspondeu a acréscimo de 1,0% em comparação com o registrado no 2º trimestre de 2025 e queda de 2,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Aquisição de couro

Os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro (aqueles que efetuam curtimento de pelo menos 5.000 unidades inteiras de couro cru bovino por ano) declararam ter recebido 10,96 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no 2º trimestre de 2026.

A quantidade representa acréscimo de 1,9% em comparação com a registrada no 2º trimestre de 2025 e aumento de 1,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Ovos de galinha

A produção de ovos de galinha foi de 1,25 bilhão de dúzias no 2º trimestre de 2026. O resultado representou incremento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e aumento de 2,6% em comparação com o 1º trimestre de 2026.