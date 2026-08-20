A SK Hynix planeja recomprar e cancelar mais de US$ 28 bilhões em ações nos próximos três meses, acelerando seu programa de retorno ao acionista no que, segundo a empresa, seria a maior recompra já realizada na Coreia do Sul.

A segunda maior fabricante de chips de memória do mundo, fornecedora de memória de alta largura de banda (HBM) para a Nvidia, disse que a iniciativa faz parte do compromisso de devolver aos acionistas mais de 50% do fluxo de caixa livre acumulado no período de três anos até 2027.

O anúncio ocorre após as ações da SK Hynix terem caído 9,7% nesta quarta-feira, acompanhando o recuo na terça-feira das ações de chips nos EUA. Mesmo com o tombo, o papel - um dos principais beneficiários do boom de IA, que vem elevando a demanda por chips avançados - mais do que dobrou neste ano.

A empresa afirmou que seu valor intrínseco - sustentado pela competitividade do negócio, forte geração de caixa e potencial de crescimento de médio e longo prazos - não está plenamente refletido na cotação atual. "A SK Hynix continua a registrar desempenho financeiro recorde, mantendo sua liderança no mercado de memória para IA", disse a companhia em comunicado.

Após o fechamento do mercado nesta quarta-feira, a empresa informou que seu conselho de administração aprovou a recompra de 40,004 trilhões de won (US$ 28,31 bilhões) para cancelamento. O programa prevê a recompra de 24,07 milhões de ações, cerca de 3,3% do total em circulação, no período de 20 de agosto a 19 de novembro.

A SK Hynix também disse que pretende elevar o retorno aos acionistas - incluindo dividendos em dinheiro - para mais de 50% do fluxo de caixa livre acumulado em 2025-2027. Antes, a empresa se comprometia a devolver até 50%.

Ao fim do segundo trimestre, a posição de caixa líquido da companhia era de cerca de 69 trilhões de won, segundo a empresa.

"O tamanho dessa recompra é um sinal forte da SK Hynix e entrega algo que os investidores vinham pedindo, ao colocar seu caixa crescente para trabalhar e elevar o retorno ao acionista", disse Josh Gilbert, analista-chefe da Etoro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado