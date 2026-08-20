O dólar à vista abriu em queda ante o real nesta quarta-feira, 19, acompanhando a perda de força da moeda americana no exterior, enquanto os investidores mantêm cautela diante da alta do petróleo e da expectativa pela ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), às 15h.

A moeda americana abriu a R$ 5,2087, em baixa de 0,25%, e chegou à mínima intradiária no nível de R$ 5,19. O contrato para setembro abriu a R$ 5,2240, com baixa de 0,11%.

No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, recua, enquanto a moeda americana também perde força ante as principais divisas emergentes. O petróleo, por sua vez, avança pela quarta sessão consecutiva, com o Brent acima de US$ 90 o barril, diante das incertezas sobre o Estreito de Ormuz e o risco de interrupções no fornecimento.

A ata do Fed concentra as atenções dos investidores em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária americana, após a recente divulgação de indicadores mais fracos de atividade e inflação nos Estados Unidos. A leitura do documento pode influenciar as expectativas para os juros e o comportamento do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.

No Brasil, o mercado também monitora os dados de inflação. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de agosto registrou queda de 0,36% na segunda prévia do mês, desacelerando ante a deflação de 1,11% da mesma leitura de julho, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O ambiente doméstico continua marcado pela cautela com o risco eleitoral e pelo fluxo de investidores estrangeiros. Nesta quarta, além da ata do Fed, os investidores acompanham os estoques de petróleo e derivados dos Estados Unidos, às 11h30, e as falas do vice-presidente Geraldo Alckmin, a partir das 9h, e do ministro da Fazenda, Dario Durigan, às 10h50.

Na terça, 18, o dólar à vista terminou em alta de 0,39%, a R$ 5,2216, no terceiro pregão consecutivo acima de R$ 5,20.