O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,36% na segunda prévia de agosto, reduzindo o ímpeto em relação à deflação de 1,11% da mesma leitura de julho, divulgou nesta quarta-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado desta leitura foi sustentado pela continuidade da retração do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de 1,72% em julho para 0,50% em agosto. A segunda prévia do mês também registrou queda do Índice de Preços ao Consumidor (0,12% para -0,49%), enquanto houve aceleração do Índice Nacional de Custo da Construção (0,66% para 0,73%).