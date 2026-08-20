O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou no fim da noite da terça-feira, 18, que o acordo com o Canadá incluirá acesso abrangente ao mercado para todos os produtos americanos, além de compromissos de segurança econômica. A iminência da assinatura do pacto levou o presidente Donald Trump a suspender, por três dias, a tarifa de 50% que incidiria sobre produtos canadenses a partir desta quarta-feira.
O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) informou, em publicação no X, que o acordo prevê alinhamento sobre comércio digital e disposições que continuarão a proteger o mercado e os trabalhadores americanos, juntamente com os "parceiros canadenses".
Greer parabenizou Trump pelo acordo.