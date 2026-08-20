O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter suspendido a tarifa de importação de 50% sobre produtos do Canadá que entraria em vigor nesta quarta-feira, 19. A pausa vale por três dias, informou o líder americano na terça-feira, 18, em publicação na rede Truth Social.

Trump justificou a decisão com base no fato de que os dois países "têm um ACORDO", ainda sujeito à "finalização dos documentos".

"O grande Oleoduto Keystone XL, há muito tempo enterrado pelo 'Joe Biden Dorminhoco', pode ser despertado da tumba!", afirmou Trump, em referência ao projeto de um oleoduto entre Alberta, no Canadá, e Steele City (Nebraska), nos Estados Unidos, que foi engavetado em 2021, na gestão do então presidente Joe Biden.