A Multilaser informou que vai registrar uma provisão para perdas com recebíveis de aproximadamente R$ 20 milhões relacionados ao Grupo Casas Bahia, após o pedido de recuperação judicial apresentado pela varejista. O valor se soma a outros R$ 11 milhões que já haviam sido provisionados anteriormente.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o total provisionado corresponde apenas à parcela do saldo a receber que não está coberta por apólices de seguro de crédito e por outros instrumentos de garantia contratados pela Multilaser. A empresa afirmou que o montante equivale a 2,29% do saldo líquido de contas a receber e que não há efeito significativo sobre sua posição patrimonial e financeira ou sobre seus resultados.

A Multilaser diz que acompanha a evolução do caso e que já adotou medidas operacionais, comerciais e jurídicas para mitigar eventuais perdas, incluindo a execução de garantias previstas nas apólices de seguro e em outros instrumentos vigentes. Com base nas informações disponíveis até o momento, a companhia afirmou que não são esperados desdobramentos que possam alterar de forma significativa os resultados do exercício social de 2026.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.