As ações da Unitree, uma das maiores fabricantes de robôs humanoides da China, dispararam até 629% na estreia na Bolsa de Valores de Xangai, nesta quarta-feira, 19. A companhia informou que os recursos obtidos com a oferta pública inicial (IPO) serão destinados à pesquisa e ao desenvolvimento de robôs avançados e à expansão da produção.

A empresa captou cerca de 6,1 bilhões de yuans (US$ 904 milhões) no mercado STAR, equivalente à Nasdaq. As ações foram precificadas em 150,80 yuans (US$ 22,36) cada. Por volta do meio-dia (pelo horário local), os papéis ainda registravam alta de quase 500%.

No ano passado, do total de cerca de 15 mil robôs humanoides comercializados globalmente, a Unitree e a Agibot, também chinesa, entregaram mais de 5 mil unidades casa.

Analistas afirmam, no entanto, que muitos desses robôs humanoides são utilizados principalmente para demonstrações, apresentações e pesquisas, em vez de aplicações no mundo real. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.