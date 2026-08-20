A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,9% em julho, ante 2,8% em junho, segundo a leitura final divulgada nesta quarta-feira (19) pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.

O resultado confirmou a estimativa preliminar e ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. A taxa se afastou ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,2% em julho, também como previsto.

O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, registrou alta anual de 2,5% em julho, ante 2,4% em junho, igualmente em linha com o consenso da FactSet.