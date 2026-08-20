A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido acelerou de 2,6% em junho para 2,9% em julho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país nesta quarta-feira, 19. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,3% em julho, ligeiramente abaixo do consenso da FactSet, de avanço de 0,4%.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,2% em julho ante junho e registrou alta de 2,6% no confronto anual.

*Com informações da Dow Jones Newswires