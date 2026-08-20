As bolsas europeias recuam majoritariamente na manhã desta quarta-feira, 19, enquanto o petróleo segue em alta em meio às incertezas do conflito no Oriente Médio e investidores aguardam a ata da reunião de política monetária de julho do Federal Reserve (Fed).

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,08%, para 651,36 pontos.

Os preços do petróleo bruto vêm oscilando com força diante da incerteza sobre quando - e se - EUA e Irã conseguirão chegar a um acordo para permitir novamente a livre saída de petroleiros do Golfo Pérsico. Pouco antes do início da guerra, o Brent era negociado a US$ 72,87 por barril. No começo da manhã, subia 0,70%, para cerca de US$ 91,70 por barril.

A alta do petróleo também tem pressionado a inflação na Europa. Tanto na zona do euro quanto no Reino Unido, a taxa anual de inflação ao consumidor acelerou para 2,9% em julho, segundo dados divulgados mais cedo, afastando-se ainda mais das metas de 2% do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

O clima na Europa também é de cautela antes da ata do Fed, que manteve os juros no mês passado, mas sinalizou a possibilidade de aperto monetário. Nos últimos dias, porém, os mercados reduziram as apostas em altas dos juros americanos após dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA e leituras de inflação moderadas.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19% e a de Frankfurt recuava 0,15%, enquanto a de Paris subia 0,28%. Milão, Madri e Lisboa perdiam 0,18%, 0,24% e 0,48%, respectivamente.