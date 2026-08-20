As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 19, após Wall Street recuar pelo terceiro pregão seguido na véspera, em meio a uma nova onda de aversão a ações ligadas à inteligência artificial.

O índice sul-coreano Kospi liderou as perdas, com queda de 5,80%, para 6.471,17 pontos. As duas maiores empresas que vêm se beneficiando do boom de IA acompanharam as perdas de suas concorrentes nos EUA: a Samsung Electronics caiu 7,8%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix despencou 9,8%.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 3,16%, para 65.326,42 pontos, o menor nível em duas semanas, à medida que preocupações com a alta dos rendimentos dos títulos soberanos japoneses e a venda de ações de tecnologia pressionaram o índice.

O rendimento dos títulos do governo japonês (JGB) de 10 anos tem sido negociado perto de uma máxima de três décadas, acima de 2,9%, diante das expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) volte a elevar em breve sua taxa básica para conter a inflação.

O Xangai Composto, principal índice da China continental, caiu 2,40%, para 3.894,42 pontos. As ações da Unitree, fabricante de robôs humanoides, porém, dispararam quase 630% no início de sua estreia em Xangai, no mercado STAR, semelhante à Nasdaq. A empresa levantou cerca de US$ 900 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). O Shenzhen Composto, menos abrangente, tombou 4,86%, para 2.507,25 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Taiex recuou 1,30% em Taiwan, a 44.719,35 pontos, enquanto o Hang Seng registrou alta marginal de 0,09% em Hong Kong, a 25.495,07 pontos.

Além da volta do nervosismo com críticas de que as ações ligadas à IA subiram demais, a escalada do petróleo tem pressionado o sentimento do mercado.

Os preços do petróleo bruto vêm oscilando com força diante da incerteza sobre quando - e se - EUA e Irã conseguirão chegar a um acordo para permitir novamente a livre saída de petroleiros do Golfo Pérsico. Pouco antes do início da guerra, o Brent era negociado a US$ 72,87 por barril. No fim desta madrugada, subia 0,30%, a US$ 91,30 por barril.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa de 0,18%, com o índice S&P/ASX 200 caindo para 9.053,80 pontos.

*Com informações da Associated Press