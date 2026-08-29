A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,3%

Pontos: 175.664,62

Máxima de +0,73% : 176.421 pontos

Mínima de -0,71% : 173.894 pontos

Volume: R$ 0,66 bilhões

Variação em 2026: 9,02%

Variação no mês: -1,31%

Dow Jones: -0,02%

Pontos: 53.559,99

Nasdaq: -0,52%

Pontos: 26.402,42

Ibovespa Futuro: +0,01%

Pontos: 177.675

Máxima (pontos): 179.205

Mínima (pontos): 176.415

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,19

Variação: +0,23%

Petrobras PN

Preço: R$ 43,55

Variação: +1,99%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,08

Variação: +0,89%

Ambev ON

Preço: R$ 15,19

Variação: +0,46%

Petrobras ON

Preço: R$ 48,25

Variação: +1,99%

Vale PNA

Preço: R$ 78,58

Variação: -0,67%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,24

Variação: -2,77%

Vale ON

Preço: R$ 78,58

Variação: -0,67%

Itausa PN

Preço: R$ 12,95

Variação: +0,86%

Global 40

Cotação: 608,920 centavos de dólar

Variação: +0,76%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1960

Venda: R$ 5,1965

Variação: +0,67%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,27

Venda: R$ 5,37

Variação: -0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1999

Venda: R$ 5,2005

Variação: +0,7%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3200

Venda: R$ 5,3620

Variação: +0,47%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,1885

Variação: +0,45%

- Euro

Compra: US$ 1,1583 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1586 (às 18h00)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0200

Venda: R$ 6,0210

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2000

Venda: R$ 6,2770

Variação: +0,45%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,80% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.529,90 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -2,88%


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