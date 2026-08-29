A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,3%
Pontos: 175.664,62
Máxima de +0,73% : 176.421 pontos
Mínima de -0,71% : 173.894 pontos
Volume: R$ 0,66 bilhões
Variação em 2026: 9,02%
Variação no mês: -1,31%
Dow Jones: -0,02%
Pontos: 53.559,99
Nasdaq: -0,52%
Pontos: 26.402,42
Ibovespa Futuro: +0,01%
Pontos: 177.675
Máxima (pontos): 179.205
Mínima (pontos): 176.415
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,19
Variação: +0,23%
Petrobras PN
Preço: R$ 43,55
Variação: +1,99%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,08
Variação: +0,89%
Ambev ON
Preço: R$ 15,19
Variação: +0,46%
Petrobras ON
Preço: R$ 48,25
Variação: +1,99%
Vale PNA
Preço: R$ 78,58
Variação: -0,67%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,24
Variação: -2,77%
Vale ON
Preço: R$ 78,58
Variação: -0,67%
Itausa PN
Preço: R$ 12,95
Variação: +0,86%
Global 40
Cotação: 608,920 centavos de dólar
Variação: +0,76%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1960
Venda: R$ 5,1965
Variação: +0,67%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,27
Venda: R$ 5,37
Variação: -0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1999
Venda: R$ 5,2005
Variação: +0,7%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3200
Venda: R$ 5,3620
Variação: +0,47%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,1885
Variação: +0,45%
- Euro
Compra: US$ 1,1583 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1586 (às 18h00)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0200
Venda: R$ 6,0210
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2000
Venda: R$ 6,2770
Variação: +0,45%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,80% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.529,90 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -2,88%