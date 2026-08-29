Com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões, Eduardo Saverin ocupa pelo quarto ano consecutivo o primeiro lugar entre os maiores bilionários brasileiros, segundo lista da revista Forbes divulgada na quinta-feira, 27. Na sequência aparecem Vicky Safra, com R$ 130,6 bilhões, e Jorge Paulo Lemann, com R$ 103,5 bilhões.

Entre os dez primeiros colocados, oito tiveram aumento de patrimônio em relação a 2025. As exceções foram Saverin, cuja fortuna recuou 28,24%, e Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família, com queda de 9,46%. O maior avanço foi registrado por Ricardo Castellar de Faria, cujo patrimônio aumentou 79,08%, de R$ 19,6 bilhões para R$ 35,1 bilhões, passando da 21ª para a 10ª colocação.

Veja a seguir quem são os dez primeiros colocados no ranking.

1º - Eduardo Saverin: R$ 162,9 bilhões

Cofundador do Facebook, Saverin, de 44 anos, lidera a lista desde 2023. Embora tenha permanecido na primeira posição, seu patrimônio caiu 28,24% em relação a 2025, quando era estimado em R$ 227 bilhões.

Natural de São Paulo, Saverin vive em Singapura desde 2012. Ele fundou o Facebook em 2004 ao lado de Mark Zuckerberg, seu colega em Harvard, e atualmente mantém uma participação na Meta, de onde vem a maior parcela de sua riqueza.

Em 2015, criou o fundo de capital de risco B Capital, que possui mais de US$ 12 bilhões em ativos sob gestão.

2º - Vicky Safra: R$ 130,6 bilhões

Vicky Safra aparece na segunda posição, com patrimônio de R$ 130,6 bilhões, alta de 8,38% em relação a 2025.

Viúva do banqueiro Joseph Safra e herdeira do Banco Safra, ela recebeu cerca de metade da fortuna do marido. Os outros herdeiros são os quatro filhos do casal: Jacob, Esther, Alberto e David. Em 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco. Vicky nasceu na Grécia e cresceu no Brasil.

3º - Jorge Paulo Lemann: R$ 103,5 bilhões

Com patrimônio de R$ 103,5 bilhões, Jorge Paulo Lemann ocupa o terceiro lugar. A fortuna cresceu 17,61% na comparação com o ano anterior.

Lemann é cofundador da 3G Capital, empresa de private equity conhecida pelos investimentos na Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior empresa cervejeira do mundo, e na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da Tim Hortons.

4º - André Santos Esteves: R$ 66,1 bilhões

André Esteves, de 58 anos, aparece na quarta posição, com R$ 66,1 bilhões. O patrimônio aumentou 29,61% ante 2025, quando era estimado em R$ 51 bilhões.

Natural do Rio de Janeiro, Esteves tem sua fortuna ligada ao setor financeiro e ao BTG Pactual. Sua trajetória no Banco Pactual começou em 1989, quando ainda estudava ciência da computação e matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi contratado como analista de sistemas. Quatro anos depois, tornou-se sócio.

Esteves entrou para o grupo dos bilionários em 2005, aos 37 anos, e permaneceu nele desde então.

5º - Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 50,3 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles, de 80 anos, manteve a quinta colocação, com patrimônio estimado em R$ 50,3 bilhões, 25,12% acima dos R$ 40,2 bilhões registrados em 2025.

Primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles, Fernando é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. A família também está ligada à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio.

Em uma reestruturação realizada em 2022, Fernando adquiriu parte da participação dos irmãos Walther Júnior e João e passou a deter 50% da EJ. A companhia possui cerca de 33% das ações do Itaú.

6º - Pedro Moreira Salles: R$ 46,6 bilhões

Pedro Moreira Salles subiu uma posição em relação ao ranking anterior e aparece em sexto lugar, com R$ 46,6 bilhões. Em 2025, ocupava a sétima colocação, com R$ 38 bilhões. O crescimento de sua fortuna foi de 22,63%.

Aos 66 anos, Pedro é o terceiro filho de Walther Moreira Salles e, assim como os irmãos Fernando, Walther Júnior e João, é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. A família também atua na CBMM.

Pedro é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco. Em fevereiro de 2026, anunciou que deixaria a presidência do conselho da Alpargatas devido às atividades como professor adjunto da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, onde passará a morar. O cargo foi transferido para seu filho, João Moreira Salles.

7º - Max Van Hoegaerden Herrmann Telles: R$ 38,8 bilhões

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de 30 anos, saltou do 11º lugar em 2025 para a sétima posição neste ano. Seu patrimônio passou de R$ 29,3 bilhões para R$ 38,8 bilhões, crescimento de 32,42%.

Natural de São Paulo, Max é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, proprietária da Ambev, além das demais participações. Max é fruto do casamento de Telles com Bianka van Hoegaerden, de quem o executivo se separou em 2009, e tem um irmão, Christian.

8º - Miguel Gellert Krigsner: R$ 35,7 bilhões

Fundador de O Boticário, Miguel Gellert Krigsner manteve a oitava posição. Seu patrimônio aumentou 4,39% em um ano, de R$ 34,2 bilhões para R$ 35,7 bilhões.

Krigsner, de 76 anos, nasceu em La Paz, na Bolívia, e se mudou com a família para Curitiba aos 11 anos. Formou-se em farmácia e bioquímica pela UFPR em 1975 e, dois anos depois, abriu uma farmácia de manipulação que deu origem a O Boticário.

A rede controla atualmente marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beautybox, Vult e O.U.i. Krigsner também investiu, ao lado do cunhado e sócio Artur Grynbaum, na Cia. Tradicional de Comércio, dona de redes como Pirajá, Lanchonete da Cidade e Bráz Pizzaria.

Em 2025, O Boticário registrou faturamento recorde, com R$ 38,1 bilhões em vendas ao consumidor.

9º - Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 35,4 bilhões

Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família aparecem na nona colocação, três posições abaixo do sexto lugar ocupado em 2025. O patrimônio caiu 9,46%, de R$ 39,1 bilhões para R$ 35,4 bilhões.

A fortuna de Sicupira, de 78 anos, está ligada à AB InBev e à 3G Capital. A empresa de investimentos foi afetada pela crise da Americanas no início de 2023.

Após vender sua participação na Kraft Heinz, a 3G Capital passou um período sem grandes negócios até adquirir a fabricante de calçados Skechers no início de 2025.

10º - Ricardo Castellar de Faria: R$ 35,1 bilhões

Ricardo Castellar de Faria, de 51 anos, teve a maior valorização patrimonial entre os dez primeiros. Sua fortuna avançou 79,08%, de R$ 19,6 bilhões em 2025 para R$ 35,1 bilhões neste ano. Com isso, passou da 21ª para a décima posição.

Engenheiro agrônomo pela UFRGS, Faria é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital, além de presidir a Associação Catarinense de Avicultura.

Fundada em 2006, a Granja Faria é a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. São 2.700 funcionários distribuídos por 34 unidades produtoras, que fornecem cerca de 16 milhões de ovos diariamente.

Em 2024, Faria comprou a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão e, no ano seguinte, adquiriu o Grupo Hevo, da Espanha. Em março de 2026, a Warburg Pincus adquiriu uma participação na Global Eggs, ligada a Faria, operação que elevou o valuation da empresa para US$ 40 bilhões.