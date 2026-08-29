Os principais índices das bolsas de Nova York fecharam em queda, com o Nasdaq se curvando a uma realização mais acentuada após alta de mais de 1% na véspera. Mercado reagiu à fala do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que apontou uma postura mais rígida para a condução da política monetária americana.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 53.559,99 pontos. O S&P 500 regrediu 0,25%, a 7.711,73 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,52%, encerrando em 26.402,42 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 1,52% e o S&P 500, 0,92%. O Nasdaq acumulou ganho de 1,29%.

Para a Jefferies, Warsh apresentou em Jackson Hole a sua comunicação mais clara, focada e intencional desde que assumiu o cargo no lugar de Jerome Powell. E o dirigente deixou claro que a meta de inflação de 2% do Fed (medida pelo PCE) é "uma meta firme e fixa" e que os desdobramentos recentes nos dados de inflação não sugerem que as tendências subjacentes tenham "melhorado de forma significativa", avaliaram os analistas da instituição.

A Nvidia cedeu 4,6%, devolvendo parte da alta de mais de 8% da véspera, quando reagiu aos resultados. Sob o efeito do balanço, o Morgan Stanley elevou o preço-alvo da Nvidia de US$ 2888 para US$ 300. "Esta é a nossa principal escolha no setor de semicondutores, com um ciclo de produtos atraente, crescimento excepcional e valuation abaixo dos pares", escreveram.

Ajustes também ocorreram na Intel e Broadcom, que cederam 2,9% e 0,74%, respectivamente. A Marvell Technology caiu 10,3% após seus resultados do segundo trimestre superarem as expectativas dos analistas, mas não o suficiente para impedir uma realização da forte valorização de mais de 180% em um ano até o fechamento de quinta-feira.

Após saltos de mais de 20% na véspera, a Okta e a CrowdStrike foram pressionadas por vendas e tiveram baixas respectivas de 3,8% e 4,2%.

A Salesforce conseguiu prolongar seu ímpeto e subiu 1,6%, após disparar 22,6% na quinta-feira sob a bênção de seu balanço.