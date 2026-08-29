O contrato mais líquido do ouro caiu mais de 2% nesta sexta-feira, 28, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em Jackson Hole, sinalizar um combate mais enfático à inflação. A postura mais agressiva por parte do banco central dos EUA surpreendeu o mercado, que elevou os rendimentos dos Treasuries e o dólar, dois movimentos que penalizam o ouro. Assim, o metal termina uma semana em queda.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 2,88%, a US$ 4.529,90 por onça-troy, cedendo 3,22% na semana. A prata para dezembro caiu 3,49%, a US$ 67,786 por onça-troy.

Warsh disse que a prática de orientação futura ("forward guidance", em inglês) do banco central americano "já se prolongou demais", em discurso preparado para o Simpósio de Jackson Hole. Na visão dele, a prática serviu ao seu propósito quando foi criada para lidar com os desafios da crise financeira de 2008, mas, agora, é danosa aos objetivos do BC.

O Departamento de Censo e Estatística de Hong Kong divulgou dados sobre as exportações de ouro para a China referentes ao mês de julho. Segundo os números, 56,2 toneladas de ouro foram enviadas de Hong Kong para a China em termos líquidos, um aumento de 11% em relação ao mês anterior, lembra o Commerzbank.

Há uma semana, a autoridade alfandegária suíça relatou uma queda nas exportações de ouro para a China em julho, para um volume pouco inferior a 22 toneladas. Embora tenha sido o nível mais baixo do ano, o número representou mais do que o dobro do registrado no ano anterior. Desde o início do ano, os embarques da Suíça para a China totalizaram 204 toneladas, superando em cerca de 150% o volume do ano anterior. Portanto, também nesse caso, observa-se uma demanda crescente por ouro na China, aponta o banco alemão.