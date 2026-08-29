O mercado de trabalho brasileiro abriu 58.568 postos de trabalho em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os números vazaram no site minutos antes da divulgação oficial pela pasta. Foi o pior resultado para um mês neste ano de 2026. Também foi o pior julho desde 2019, o pior da série atual do Novo Caged, iniciada em 2020.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para criação líquida de 114 mil vagas em julho. Também ficou abaixo do piso, já que as estimativas do mercado, todas positivas, variavam de 90.500 a 135 mil vagas.

O saldo do mês passado é resultado de 2.262.888 admissões e 2.204.320 desligamentos. Em junho deste ano, o saldo foi positivo em 137.044 vagas, já incorporando os ajustes na série. Já em julho de 2025, o saldo foi de 133.932 novos postos de trabalho.