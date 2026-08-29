O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira (28) concordar com a avaliação do presidente do banco central dos EUA, Kevin Warsh, sobre os principais aspectos da economia americana e disse que a inflação é a principal preocupação da autoridade monetária neste momento.

Em entrevista à CNBC, às margens do Simpósio de Jackson Hole, Goolsbee afirmou que "definitivamente não parece que estamos fora de perigo" em relação à inflação. Segundo ele, o foco do Fed deve continuar sobre a possibilidade de as atuais pressões de preços serem transitórias, embora tenha reconhecido que a inflação está persistindo por mais tempo do que o previsto.

O dirigente alertou ainda que uma inflação impulsionada por excesso de demanda é particularmente difícil de combater. Apesar disso, disse que não afirmaria estar "perdendo a paciência" com a trajetória dos preços.

Goolsbee também afirmou que se sentiu confortável com a decisão de manter os juros inalterados na reunião de julho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). O presidente do Fed de Chicago disse ainda não ter uma opinião forte sobre o número necessário de reuniões do colegiado ao longo do ano.

Questionado sobre a relação entre as políticas econômica e monetária, Goolsbee afirmou não acreditar que Fed e Departamento do Tesouro americano estejam trabalhando com objetivos conflitantes.