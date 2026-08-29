O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta sexta-feira (28) que a estimativa preliminar da revisão anual do levantamento de emprego baseado em empresas (CES, na sigla em inglês) aponta um ajuste de -79 mil vagas no total de empregos não agrícolas em março de 2026 (-0,1%).

No setor privado, o ajuste preliminar foi de -178 mil empregos (-0,1%), segundo a pasta.

A revisão anual recalibra as estimativas do CES com base em contagens mais amplas do censo trimestral de emprego e salários (QCEW, na sigla em inglês), elaborado principalmente a partir de registros do imposto do seguro-desemprego estadual enviados pelas empresas.

De acordo com a pasta, a estimativa preliminar reflete a diferença entre duas contagens de emprego produzidas de forma independente e serve como medida inicial do erro total das estimativas do CES entre março de 2025 e março de 2026. O órgão observou ainda que, nos últimos dez anos, as revisões anuais tiveram média absoluta de 0,2% do total de empregos não agrícolas.

As estimativas oficiais do levantamento de estabelecimentos não serão atualizadas com base nessa leitura preliminar. A revisão final será divulgada em fevereiro de 2027, junto com o relatório de emprego de janeiro de 2027.

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