A comissão mista do Congresso Nacional sobre a Medida Provisória da "taxa das blusinhas" convocou para a segunda-feira, 31, às 16h, a sessão do colegiado para a apresentação do parecer da relatora, a senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei.

Na manhã desta sexta-feira, 28, Reginaldo Lopes foi eleito presidente da comissão e designou Leila como relatora, a partir de um acordo firmado durante a semana. Ao tomar posse do posto, Reginaldo Lopes defendeu a justiça tributária e disse que os brasileiros têm direito ao acesso a compras internacionais como os mais ricos.

"Queremos justiça tributária para os que ganham menos", disse.

Na ocasião, a relatora também disse que terá uma reunião com o governo na tarde desta sexta e que haverá uma "força-tarefa" no fim de semana para apresentar o texto na segunda. "Sou absolutamente a favor do texto inicial, mas não deixaremos de conversar com todos, quero deixar claro", afirmou Leila.