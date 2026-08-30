O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou neste domingo, 30, que vai incluir no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 um aporte de R$ 6 bilhões no caixa dos Correios. De acordo com nota divulgada pelos ministros Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Frederico Siqueira (Comunicações), a cifra dará estabilidade para a negociação de dívidas, além de permitir a condução do plano de reestruturação da estatal.

"Com isso, a estatal terá maior estabilidade para seguir negociando com seus clientes e fornecedores, em direção ao bom andamento do seu Plano de Reestruturação e recuperação dos resultados financeiros positivos da empresa", diz a nota assinada pelos ministros.

O PLOA deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, dia 31.

No comunicado, os ministros disseram que estão acompanhando a evolução do plano de reestruturação e que os Correios estão tomando medidas para reduzir despesas, ampliar a receita operacional e equacionar o fluxo de caixa.

Os ministros também comemoraram números do balanço trimestral divulgado neste sábado, dia 29. "Merecem destaque o alongamento e o barateamento da dívida, com a empresa tendo encerrado o semestre sem nenhum empréstimo vencendo no curto prazo, quitação de empréstimo mais oneroso e alongando a dívida de 18 para 180 meses", afirmam na nota.

Os custos dos serviços dos Correios somaram R$ 7,6 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que, de acordo com os ministros, é 14% abaixo do orçado para este período.

"Essa evolução só tem sido possível com a garantia de liquidez para os Correios, que tem permitido a recuperação operacional e a melhora no perfil da dívida", destacam os ministros, em nota.