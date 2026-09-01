Por Patricia Lara

São Paulo, 01/09/2026 - A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou de 2,9% em julho para 3,3% em agosto, segundo a leitura preliminar divulgada nesta terça-feira pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.

O resultado ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de 3,3%. A taxa se distancia ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Na comparação mensal, o CPI subiu 0,4% em agosto, abaixo da previsão de 0,6%.

O núcleo do CPI registrou alta anual de 2,4% em agosto, ante 2,5% em julho. A expectativa compilada pela FactSet era de 2,5%.

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