Por Patricia Lara
São Paulo, 01/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em queda após a alta dos preços do petróleo, na esteira de novas tensões no Oriente Médio, o que alimentou preocupações com a inflação. A apreensão com cenário inflacionário ajuda a desencadear uma onda generalizada de venda de títulos soberanos, elevando os rendimentos projetados nos papéis de renda fixa, pesando no mercado acionário. Em estreia na Bolsa, as ações da varejista Shein fecharam com leve queda.
Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com baixa de 0,9%, a 25.329,73 pontos. A Shein cedeu 0,12%, a 48,5 dólares de Hong Kong, ante o preço de 48,56 dólares de HK fixado em seu processo de Oferta Pública Inicial em Hong Kong. Na mínima, o papel foi a 43,72 dólares de HK.
A varejista decidiu manter sua abertura de capital mesmo diante da concorrência acirrada com outras empresas do varejo. E fez sua abertura de capital em Hong Kong após tentativas anteriores de oferecer ativos em Nova York e Londres serem frustradas pela oposição de políticos e reguladores, em meio ao escrutínio de sua cadeia de suprimentos na China.
O índice japonês Nikkei caiu 0,15% em Tóquio, para 66.215,34 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi reverteu baixa e subiu 0,23% em Seul, para 6.835,80 pontos.
Já o Taiex subiu 1,8% em Taiwan, para 46.948,72 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,16%, para 3.979,89 pontos, e o Shenzhen Composto perdeu 0,7%, para 2.548,37 pontos.
Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com recuo de 0,10% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.066,70 pontos.
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