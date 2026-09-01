O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 31, que fechou novos acordos com nove fabricantes de medicamentos para que reduzam voluntariamente os preços dos produtos.

Presente no Salão Oval durante o anúncio de Trump, o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfatizou que os novos acordos incluem investimentos de US$ 19,6 bilhões para trazer de volta fábricas do setor para o país.

Os fabricantes que assinaram os novos acordos são Alcon, Astellas Pharma, BeOne Medicines, BridgeBio, CSL, Kyowa Kirin, Sun Pharma, Teva Pharmaceuticals e UCB, de acordo com a Casa Branca. As ações da maioria dessas empresas fecharam relativamente estáveis nesta segunda em Wall Street, enquanto Teva e BeOne caíram cerca de 1%.

A Casa Branca informou que as nove empresas concordaram em fornecer descontos em medicamentos ambulatoriais para todos os programas estaduais de Medicaid, de modo que os preços pagos pelos estados se alinhem com o que as empresas cobram em países estrangeiros.