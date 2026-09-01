A farmacêutica Eli Lilly, dona do Mounjaro, anunciou nesta segunda-feira, 31, a compra da empresa Merida BioSciences, que realiza pesquisas de tratamentos para doenças autoimunes e alérgicas graves.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela Eli Lilly, o negócio girou em torno de US$ 2,875 bilhões (R$ 14,9 bilhões). Será feito um pagamento inicial, de quantia não divulgada, e depois pagamentos contingentes por marcos alcançados.

O negócio ainda precisa passar pela aprovação de órgãos de concorrência e agências regulatórias e deve ser concluído até o último trimestre de 2026.

A Eli Lilly vem se expandindo por meio de aquisições nos últimos meses, aproveitando os lucros obtidos com o remédio contra a obesidade. Outras empresas foram adquiridas em negociações entre US$ 1,2 bilhões e US$ 7,8 bilhões, nos ramos da oncologia, terapias inovadoras, doença do sono, entre outros.

No comunicado sobre a aquisição, a Eli Lilly relatou que o principal programa da Merida, ainda na fase 1 de desenvolvimento, busca um tratamento para a doença de Graves, que atinge a tireoide.

Outros produtos no portfólio da empresa adquirida são um programa pré-clínico focado em alergia alimentar, asma, urticária espontânea crônica e outras doenças causadas pelo anticorpo responsável por desencadear reações alérgicas, além de programas em estágios iniciais voltados para doenças renais, como a nefropatia membranosa e outras condições autoimunes.

"Estamos construindo nosso portfólio de produtos com foco em terapias que alterem significativamente o curso da doença, e não apenas seus efeitos secundários. O principal programa da Merida foi concebido exatamente para isso, com dados iniciais da Fase 1 já indicando o potencial para maior eficácia e segurança", afirmou Francisco Ramírez-Valle, vice-presidente sênior de pesquisa em imunologia e desenvolvimento clínico inicial da Lilly.

"Vemos potencial para aplicar essa abordagem de precisão em uma ampla gama de doenças causadas por anticorpos e estamos ansiosos para avançar nessa tecnologia inovadora trabalhando com a equipe da Merida", completou Ramírez-Valle.

Adam Townsend, CEO da Merida, afirmou que a empresa "foi fundada para mudar fundamentalmente a forma como as doenças autoimunes e alérgicas são tratadas, atuando diretamente nos anticorpos que as causam, em vez de suprimir o sistema imunológico de maneira generalizada".

"Nossa equipe levou essa ideia do conceito aos dados clínicos, e o que vimos até agora reforça nossa convicção de que essa abordagem pode fazer uma diferença significativa para os pacientes", disse Townsend.