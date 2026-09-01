O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta segunda-feira, 31, que os principais aportes previstos pelo Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) em 2027 em estatais são R$ 6 bilhões para os Correios e R$ 653 milhões para a Eletronuclear.

"Os outros têm valores insignificantes. Muito pequenos", disse durante coletiva sobre o PLOA realizada nesta segunda-feira, 31.

Questionado sobre emendas, Moretti afirmou que somente as emendas impositivas serão projetadas no PLOA. Ele detalhou que são R$ 44,8 bilhões em 2027.