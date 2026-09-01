O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo está "batalhando" para aumentar o espaço de investimentos. "Ainda é um espaço de pequeno valor, mas a boa notícia é que, frente à desaceleração da despesa obrigatória, ele se ampliou", considerou, em coletiva de imprensa para comentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, apresentado nesta segunda-feira, 31.

A proposta orçamentária estima investimentos de R$ 133,8 bilhões no próximo ano - somando a despesa primária de capital e a despesa financeira, como é o caso do programa Minha Casa, Minha Vida. Só a despesa primária está em cerca de R$ 86 bilhões. O arcabouço fiscal prevê um piso para os investimentos de 0,6% do PIB estimado para 2027 - o equivalente a R$ 88,7 bilhões.

Moretti ainda afirmou que podem haver reajustes no serviço público ou contratações de servidores ou contratações, mas eles estão limitados ao piso do arcabouço. "Esses atos de reajuste do MGI Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos só podem existir, caso respeitem a limitação global da despesa de pessoal, como eu disse, é o piso do arcabouço."

E negou que haja previsão de reajuste para o Bolsa Família. "O Orçamento não trata de reajuste, ele trata de um montante global relativo ao Bolsa Família", afirmou. A previsão com o programa para o ano que vem é de R$ 157,1 bilhões. "Não tem previsão de reajuste. O PLOA também não trata dessa matéria", acrescentou.