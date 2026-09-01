O negócio de publicidade do ChatGPT da OpenAI atingiu uma taxa de receita anualizada de US$ 1 bilhão, informou a empresa de inteligência artificial (IA) nesta segunda-feira, 31.

O marco foi alcançado em menos de 200 dias após a OpenAI começar a lançar anúncios no ChatGPT em fevereiro. O negócio agora está operacional em mais de 40 países, e a empresa acrescentou que sua plataforma de gerenciamento de anúncios de autoatendimento se expandirá para a Índia, Europa, Oriente Médio e Norte da África na segunda.

A empresa lançou seu negócio de anúncios em um esforço para desbloquear novas fontes de receita, de acordo com o The Wall Street Journal. As perdas da OpenAI aumentaram e o crescimento de sua receita ficou atrás da Anthropic no segundo trimestre, informou o Journal no início deste mês, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Os resultados vêm enquanto os investidores aguardam as ofertas públicas iniciais de ambos os laboratórios de IA.

A OpenAI disse aos investidores que novos modelos lançados em julho desde então impulsionaram sua taxa de crescimento, informou o Journal.

O lançamento do negócio de anúncios da OpenAI marcou uma mudança de tom da empresa de IA, cujo CEO, Sam Altman, anteriormente expressou ceticismo sobre vincular publicidade a serviços de IA. A empresa disse na segunda-feira que seus anúncios no ChatGPT, que são rotulados e não influenciam as respostas que o chatbot fornece, permanecem guiados por seu conjunto de princípios de anúncios.

"Durante o lançamento global, as medidas que acompanhamos em relação à confiança, relevância e experiência geral permaneceram fortes, nos dando confiança para expandir a plataforma enquanto continuamos a aprender e melhorar", disse a empresa.

O negócio de anúncios tornou-se cada vez mais global, disse a OpenAI, acrescentando que a plataforma de gerenciamento de anúncios, introduzida em maio, aumentou o acesso para pequenas e médias empresas que agora constituem "uma parte significativa do negócio".

"Nossa próxima fase de crescimento trará anúncios do ChatGPT para mais mercados e introduzirá formatos adicionais, objetivos, opções de compra e capacidades de medição", disse a empresa. "Também exploraremos novas maneiras para as empresas interagirem com os consumidores de maneiras mais nativas no ChatGPT."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).