A empresa de tesouraria de Bitcoin, Strategy, encerrou sua pausa na compra da criptomoeda, confirmando que adquiriu 4.603 bitcoins a um preço médio de US$ 80.318.

Isso representa uma compra de aproximadamente US$ 370 milhões, elevando os estoques de bitcoin da Strategy para 845.050 bitcoins a um preço médio de $75.412. Isso deixa o estoque da Strategy no positivo em US$ 2,68 bilhões, após a queda nos preços do bitcoin ter colocado o inventário em um déficit de US$ 10 a US$ 15 bilhões no início deste ano.

A última compra de bitcoin relatada pela Strategy foi em 22 de junho, de acordo com dados da empresa. Desde então, foram relatadas várias vendas, com quase 7.000 bitcoins vendidos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).