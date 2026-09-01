A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1%
Pontos: 177.418,78
Máxima de +1,66% : 178.586 pontos
Mínima estável: 175.665 pontos
Volume: R$ 1 bilhões
Variação em 2026: 10,11%
Variação no mês: -0,33%
Dow Jones: -0,7%
Pontos: 53.185,90
Nasdaq: -0,12%
Pontos: 26.370,89
Ibovespa Futuro: +1,43%
Pontos: 180.240
Máxima (pontos): 181.230
Mínima (pontos): 178.355
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,55
Variação: +0,92%
Petrobras PN
Preço: R$ 45,02
Variação: +3,38%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,19
Variação: +0,64%
Ambev ON
Preço: R$ 15,03
Variação: -1,05%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,20
Variação: +4,04%
Vale PNA
Preço: R$ 77,70
Variação: -1,12%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,26
Variação: +0,11%
Vale ON
Preço: R$ 77,70
Variação: -1,12%
Itausa PN
Preço: R$ 13,09
Variação: +1,08%
Global 40
Cotação: 615,933 centavos de dólar
Variação: +1,15%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1791
Venda: R$ 5,1801
Variação: -0,32%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,28
Venda: R$ 5,38
Variação: +0,22%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1810
Venda: R$ 5,1816
Variação: -0,36%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2700
Venda: R$ 5,3570
Variação: -0,09%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: -0,09%
Variação: R$ 5,21950
- Euro
Compra: US$ 1,1615 (às 18h20)
Venda: US$ 1,1619 (às 18h20)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0170
Venda: R$ 6,0180
Variação: -0,05%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1600
Venda: R$ 6,2370
Variação: -0,64%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,79% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.481,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,07%