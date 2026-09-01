A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1%

Pontos: 177.418,78

Máxima de +1,66% : 178.586 pontos

Mínima estável: 175.665 pontos

Volume: R$ 1 bilhões

Variação em 2026: 10,11%

Variação no mês: -0,33%

Dow Jones: -0,7%

Pontos: 53.185,90

Nasdaq: -0,12%

Pontos: 26.370,89

Ibovespa Futuro: +1,43%

Pontos: 180.240

Máxima (pontos): 181.230

Mínima (pontos): 178.355

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,55

Variação: +0,92%

Petrobras PN

Preço: R$ 45,02

Variação: +3,38%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,19

Variação: +0,64%

Ambev ON

Preço: R$ 15,03

Variação: -1,05%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,20

Variação: +4,04%

Vale PNA

Preço: R$ 77,70

Variação: -1,12%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,26

Variação: +0,11%

Vale ON

Preço: R$ 77,70

Variação: -1,12%

Itausa PN

Preço: R$ 13,09

Variação: +1,08%

Global 40

Cotação: 615,933 centavos de dólar

Variação: +1,15%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1791

Venda: R$ 5,1801

Variação: -0,32%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,28

Venda: R$ 5,38

Variação: +0,22%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1810

Venda: R$ 5,1816

Variação: -0,36%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2700

Venda: R$ 5,3570

Variação: -0,09%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: -0,09%

Variação: R$ 5,21950

- Euro

Compra: US$ 1,1615 (às 18h20)

Venda: US$ 1,1619 (às 18h20)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0170

Venda: R$ 6,0180

Variação: -0,05%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1600

Venda: R$ 6,2370

Variação: -0,64%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,79% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.481,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,07%


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