O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 31, que o governo fará uma interlocução com o Congresso até o final deste ano para tentar um resultado fiscal ainda melhor do que o já projetado para o ano que vem. Ele participa de coletiva sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027.

Ao longo da coletiva, Durigan afirmou que o projeto apresentado nesta segunda não tem "armadilhas" e que houve uma preocupação com a transparência.

"Além de manter os parâmetros do arcabouço fortalecidos, como o curso de investimento, e o próprio limite de despesa primária que a gente tem no País, estamos dando mais saúde interna ao Orçamento, reduzindo o gasto obrigatório em termos proporcionais ao limite geral de despesa no País", disse o ministro.

Ele avaliou que esse esforço deve resultar em flexibilidade e liberdade, valorizando o mandato do presidente eleito e dando força à economia brasileira para enfrentar turbulências externas. Também declarou que novos esforços de revisão fiscal serão feitos e que o PLOA é um retrato que garante condição orçamentária.