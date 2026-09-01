O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) iniciou nesta segunda-feira, 31, o processo de pagamento das garantias aos depositantes e investidores da financeira Simpala, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central neste mês.

Segundo o comunicado, o fundo deve desembolsar R$ 635,3 milhões a 22 mil pessoas elegíveis a receber os valores, ao limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ.

Os clientes pessoa física devem efetuar o pedido de garantia pelo aplicativo do Fundo, enquanto as pessoas jurídicas (PJ) o farão pelo site do FGC.

Em paralelo, o FGC atualizou para R$ 40,2 bilhões o volume de pagamentos realizado a credores do conglomerado Master (que inclui Master, Master de Investimentos e Letsbank), o equivalente a 98,77% do montante total. Foram 772 mil beneficiários, 94,11% da base geral. A instituição financeira de Daniel Vorcaro teve liquidação declarada no final do ano passado.

No caso do Will Bank, que pertencia ao Master, mas foi liquidado depois, apenas 21,08% dos antigos clientes (1,3 milhão) receberam R$ 136,2 milhões em garantias, 76,58% do volume total. Essa cifra se refere apenas aos beneficiários com valores até R$ 1 mil a receber. Para o restante da base, R$ 5,8 bilhões foram reembolsados (96,21% do total) para 283 mil pessoas (90,66%).

Já em relação ao Banco Pleno, o volume foi de R$ 4,6 bilhões, ou 95,27% do total, com 137 mil pessoas (90,28%).