O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, defendeu nesta segunda-feira, 31, que reavaliar as regras bancárias pode ajudar a melhorar a robustez do sistema financeiro.

Em comentários antes de uma sessão do G20 focada na regulamentação bancária,

Warsh defendeu o papel dos bancos nas decisões regulatórias, ao afirma que milhares de instituições financeiras "conhecem melhor suas comunidades e os serviços e produtos de que precisam".

Ele ainda disse que o mundo está vendo um "surto de investimento global" que está "ajudando a impulsionar o crescimento e revertendo os excessos de poupança passados que mantinham o capital em instrumentos de baixo rendimento".

Os comentários do líder do Fed estão alinhados com a declaração feita nesta segunda-feira pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, em reunião do G20, obtida pela Axios.

Bessent defendeu a redução do peso regulatório sobre bancos pequenos e comunitários como uma estratégia para ampliar o crédito e estimular a economia.