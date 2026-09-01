O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano prevê despesas de R$ 1,169 trilhão com benefícios previdenciários em 2027, ante R$ 1,205 trilhão previstos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano.

A proposta orçamentária ainda prevê investimentos de R$ 133,8 bilhões no próximo ano. O novo arcabouço fiscal prevê um piso para os investimentos de 0,6% do PIB estimado para 2027 - o equivalente a R$ 88,7 bilhões.

O gasto com pessoal deve alcançar R$ 440,7 bilhões no próximo ano, ante R$ 459,3 bilhões previsto no PLDO.

A equipe econômica prevê uma conta de R$ 97,7 bilhões com sentenças judiciais e precatórios (no PLDO, a previsão era R$ 30,1 bilhões). A projeção de emendas impositivas passou de R$ 44,4 bilhões para R$ 44,8 bilhões em 2027.

Ainda dentro das despesas obrigatórias, a projeção com o Bolsa Família é de R$ 157,1 bilhões.

Com o Benefícios de Prestação Continuada (BPC), estão previstos R$ 145,1 bilhões e com o abono e o seguro-desemprego, R$ 104,7 bilhões.

Pela proposta orçamentária, serão destinados R$ 272,2 bilhões para cumprimento do piso da Saúde e R$ 141,2 bilhões para o piso da Educação.