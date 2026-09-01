O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2027, apresentado nesta segunda-feira, 31, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano será de 2,46%. No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano, enviado ao Congresso em abril e ainda não aprovado, a previsão era de 2,56%.

No último Relatório Focus do Banco Central, os economistas ouvidos semanalmente pelo BC estimaram um crescimento de apenas 1,50% na economia no próximo ano.

O PLOA deve ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, dia 31.

Inflação e salário mínimo

A projeção do PLOA para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2027 é de 3,60%, ante 3,04% estimado no PLDO e 4,28% no Focus.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - parâmetro usado para a correção do salário mínimo - para 2027 é previsto em 3,69%. No PLDO, a estimativa era de 3,06%.

O salário mínimo em 2027 será de R$ 1.741,00. Na proposta de diretrizes orçamentárias, a estimativa era de R$ 1.717,00, R$ 24 a menos.

O valor do piso representa um aumento total de 7,40% (R$ 120) em relação ao salário mínimo de R$ 1.621,00 em vigor desde janeiro deste ano. Estão atrelados ao piso os benefícios previdenciários, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o seguro-desemprego e o abono salarial.

Já para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2027, a previsão se manteve em 4,00% na proposta de Orçamento, mesma porcentagem apresentada no PLDO.

Taxas de juros

A estimativa da equipe econômica para a taxa de juros é de que a Selic termine o ano com média de 12,53%, ante 10,55% no PLDO.

No Focus, a projeção de mercado é de que a taxa básica de juros, atualmente em 14,00%, encerre 2027 em 12,00%.

Câmbio, petróleo e massa salarial

O PLOA também traz a projeção de um câmbio médio de R$ 5,22 em 2027 - no PLDO, a projeção era de R$ 5,47.

Para o preço médio do barril de petróleo no próximo ano, a previsão é de US$ 71,03, ante US$ 67,69 estimado em abril.

Já a projeção para o crescimento da massa salarial nominal em 2027 é de 10,14%, ante 11,19% na primeira previsão.