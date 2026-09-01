As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 31, em meio a nova escalada da crise no Oriente Médio em semana marcada pela divulgação do principal relatório de emprego dos EUA, o payroll. As chances de um aumento na taxa de juros em setembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também mantêm pressão sobre as bolsas após o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole na semana passada.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,7%, aos 53.186,08 pontos, mas avançou 1,3% no mês. O S&P 500 perdeu 0,33%, nos 7.686,34 pontos, e subiu 2,6% no mês. O Nasdaq caiu 0,12%, encerrando em 26.370,89 pontos e ganhando 3,8% em agosto.

O avanço do preços do petróleo com os ataques no Oriente Médio impulsionou as petrolíferas Chevron (+2,1%) e ExxonMobil (+2,7%) nesta segunda-feira. A SLB avançou 4,9% ao anunciar um acordo de US$ 4,1 bilhões para reforçar suas ofertas de data center. A empresa de serviços de campos petrolíferos está adquirindo a empresa de sistemas de resfriamento Kelvion. Na terça, executivos do setor terão reunião com autoridades americanas na Casa Branca para discutir redução dos preços de combustível.

Os EUA alegaram terem atingido lançadores iranianos que estariam preparando minas marítimas na ilha de Larak, enquanto o regime de Teerã prometeu retaliações e atacou alvos tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto na Jordânia durante a madrugada. O presidente norte-americano, Donald Trump, ainda considerada realizar ataques limitados no Estreito de Ormuz para impedir que o Irã reconstitua suas capacidades de radar e mísseis para atacar navios, de acordo com fontes da Axios.

Já a Amazon caía 2,5%, após a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, em inglês) entrar com uma ação judicial alegando práticas de manipulação de preços e publicidade injusta na plataforma eletrônica de varejo.

Entre outros destaques, a Tesla (+5,5%) foi a ação com melhor desempenho no S&P 500 antes das atualizações esperadas de direção autônoma.

Já a Pacific Gas & Electric Company (PG&E) tombou 20% depois que parlamentares da Califórnia apresentarem um projeto sobre incêndios florestais que deixou de fora a proposta do governador do estado para impedir seguradoras de processarem empresas de serviços públicos por perdas relacionadas a incêndios.