O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmou nesta segunda-feira, 31, em nota, que o País está aberto ao diálogo com os Estados Unidos após conversa entre os ministros Mauro Vieira (Itamaraty) e Márcio Elias Rosa (MDIC) e o representante de comércio dos EUA, Jamieson Greer. Apesar de reiterarem a avaliação de que o tratamento dado ao Brasil pelo governo americano é injusto, as partes concordaram em ter novas reuniões de nível ministerial.

"Os Ministros reiteraram, ademais, que o governo brasileiro não concorda com as medidas unilaterais impostas contra o País, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio. Uma vez mais, indicaram que as justificativas apresentadas pelo Governo dos Estados Unidos nas conclusões das investigações conduzidas ao amparo da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana não correspondem às efetivas práticas brasileiras, sendo injusto o tratamento discriminatório adotado contra o Brasil", escreveu a Pasta em nota.

Segundo a comunicação, as partes concordaram em voltar a reunir-se em nível ministerial para revisar o "progresso alcançado nas tratativas bilaterais e nas reuniões técnicas que serão realizadas nas próximas semanas".

Por fim, a nota diz que as próximas reuniões podem ser virtuais ou presenciais.

"O governo brasileiro reitera que seguirá perseguindo um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os EUA, pautando-se sempre pelo respeito ao diálogo e à soberania nacional", completa o ministério.