A Nvidia e a MediaTek, de Taiwan, expandirão sua colaboração de longa data, com a Nvidia investindo US$ 3,5 bilhões na fabricante de chips enquanto trabalham juntas para construir plataformas de computação de inteligência artificial (IA) de próxima geração.

Sob a colaboração expandida, a MediaTek disse que adotará a plataforma Nvidia NVLink Fusion, permitindo que a empresa forneça a hiperescaladores, provedores de serviços em nuvem e desenvolvedores de modelos de fronteira a capacidade de desenvolver chips de processamento personalizados.

Ao mesmo tempo, a Nvidia disse que investiu US$ 3,5 bilhões em títulos conversíveis emitidos pela MediaTek.

A colaboração das empresas visa avançar em três áreas principais: infraestrutura de inteligência artificial, computação local de IA e automotiva, disseram Nvidia e MediaTek.

A MediaTek trabalhará com a plataforma NVLink Fusion da Nvidia, permitindo que os clientes desenvolvam infraestrutura de IA personalizada projetada para integrar-se aos sistemas em escala de rack e fábricas de IA da Nvidia, disseram as empresas.

As empresas também continuarão a colaborar em várias gerações de chips Nvidia, bem como continuarão a desenvolver plataformas para veículos definidos por software e movidos por IA na era da IA física. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado