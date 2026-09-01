A Shopper inaugura na terça-feira, 1º de setembro, seu primeiro centro de distribuição fora do Estado de São Paulo, marcando a entrada da empresa na região Centro-Oeste. Localizada em Brasília, a unidade recebeu investimento de R$ 25 milhões e atenderá também aos pedidos de Goiânia.

O centro de distribuição é o quarto da Shopper no País, tem mais de 7 mil metros quadrados e deverá empregar mais de 600 pessoas.

A empresa já abriu 260 vagas para agosto e setembro, das quais 200 destinadas à operação em Brasília e 60 ao ponto de apoio e às unidades de Goiânia.

Até o fim do ano, a Shopper prevê a criação de 840 vagas no centro de distribuição e em seis lojas fechadas exclusivamente para pedidos online, conhecidas como dark stores. Serão quatro unidades em Brasília e duas em Goiânia.

A expansão faz parte do plano de crescimento nacional da empresa. "Fincar raízes aqui mostra que a operação da Shopper está pronta para escalar nacionalmente, em busca da meta de R$ 2 bilhões em receita em 2027", afirma o CEO e cofundador da companhia, Fábio Rodas.

Na região, a Shopper oferecerá entregas em até 20 minutos, disponíveis 24 horas por dia, por meio da modalidade Shopper Now. As dark stores terão cerca de 3 mil produtos e serão abastecidas diariamente pelo novo centro de distribuição. Segundo a empresa, o tempo médio de separação de cada pedido é de três minutos e meio.

A companhia também levará a Brasília e Goiânia seus modelos de compra programada, entrega de produtos frescos, assinatura de itens para animais de estimação e compras avulsas. O catálogo completo terá até 13 mil produtos, incluindo mais de 30 marcas que, segundo a Shopper, ainda não eram vendidas no Distrito Federal e em Goiás.

Fundada em 2015, a Shopper atende mais de 130 cidades paulistas e mantém outros três centros de distribuição, localizados na capital paulista, em Osasco e em Ribeirão Preto.