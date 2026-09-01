O coordenador-geral da campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 deve ser aprovada apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado esta semana, mas não no plenário da Casa. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 31, no evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.

"Acredito que vai ser só na CCJ e espero, sinceramente, que seja um projeto que possa ser votado após as eleições sem a contaminação do processo eleitoral", disse Marinho.

Ele voltou a dizer que, se pautada agora, a discussão será contaminada pelas eleições.