A senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, apresenta o seu parecer nesta segunda-feira, 31, sobre a Medida Provisória que autoriza o Ministério da Fazenda a alterar, inclusive reduzir a zero, as alíquotas sobre as compras internacionais de até US$ 50.

A comissão mista do Congresso Nacional sobre a proposta tem sessão marcada para as 16 horas desta segunda.

A expectativa é de que o colegiado também realize a votação da matéria. Se aprovada, a Medida Provisória será encaminhada à Câmara dos Deputados e, em seguida, ao Senado Federal.

Na sexta-feira, 28, Leila disse que haveria uma força-tarefa para analisar as emendas sugeridas pelos senadores. Há 113 propostas de alteração do texto até o momento.

O Senado não tem pauta prevista para o plenário nesta segunda.