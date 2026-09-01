A Nissan Motor e a Honda Motor anunciaram nesta segunda-feira, 31, um acordo de desenvolvimento conjunto para padronizar diversas unidades de controle eletrônico (ECUs) que formam o núcleo dos veículos definidos por software (SDVs) de próxima geração.

A parceria também contempla sistema operacional do veículo e partes essenciais do middleware e do software de controle do veículo que são executados nessas Ecus. A previsão é de aplicação da tecnologia em modelos a partir do ano fiscal de 2029.

"O domínio de software voltado para veículos autônomos, fundamental para a inteligência veicular e a eletrificação, foi identificado como uma importante área de colaboração, dada a rápida evolução tecnológica e a necessidade de fortalecer a competitividade por meio de maior agilidade em pesquisa e desenvolvimento e eficiência nos investimentos", informou a Honda em comunicado.

Ao padronizar essas tecnologias fundamentais, a Nissan e a Honda visam alavancar sua experiência combinada em engenharia e recursos de desenvolvimento para melhorar a eficiência, acelerar a inovação e aumentar a competitividade por meio da redução dos custos de desenvolvimento e de maiores economias de escala.

No futuro, a Nissan e a Honda continuarão a desenvolver seus respectivos pontos fortes, explorar oportunidades para criar novo valor e aprofundar a colaboração, disse o comunicado.