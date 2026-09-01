A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,95% para 1,92%. Um mês antes, era de 1,99%. Considerando apenas as 33 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 1,93% para 1,91%.

O crescimento esperado pelo mercado está em linha com o previsto pelo Banco Central, de 2,00%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 se manteve em 1,50% pela segunda semana consecutiva. Levando em conta apenas as 32 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária passou de 1,49% para 1,56%.

As medianas para o crescimento do PIB de 2028 ficou em 1,98%. Há um mês, era de 2,00%. Para 2029, permaneceu em 2,0% pela 76ª semana seguida.