O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 2,3 pontos em agosto ante julho, para 111,7 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador avançou 0,3 ponto, para 110,8 pontos.

"Após recuar em julho, o Indicador de Incerteza Econômica volta a subir neste mês, impulsionado apenas pelo componente de Mídia. Com a proximidade das eleições, o resultado de agosto reflete o debate público em torno das contas públicas e das políticas econômicas propostas pelos candidatos. Outros fatores também contribuíram para a alta da incerteza, entre eles os impactos potenciais do El Niño e do conflito no Oriente Médio sobre a trajetória da inflação doméstica, além das dúvidas em relação à trajetória da taxa de juros no Brasil, diante de diferentes fatores que podem influenciar as decisões de política monetária. Com o resultado de agosto, o IIE-Br retorna ao nível moderadamente elevado de incerteza e deverá flutuar próximo a esse patamar nos próximos meses", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE, em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento, nos principais jornais, da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativas, construído a partir das dispersões das previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas.

O componente de Mídia subiu 2,8 pontos em agosto, para 111,6 pontos, contribuindo com 2,4 pontos para o resultado do mês. Já o componente de Expectativas recuou 0,8 ponto, para 106,9 pontos, contribuindo negativamente com 0,1 ponto para o IIE-Br de agosto.