A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,02%
Pontos: 185.147,15
Máxima de +0,73% : 186.545 pontos
Mínima de -1,05% : 183.252 pontos
Volume: R$ 0,83 bilhões
Variação em 2026: 14,91%
Variação no mês: 4,36%
Dow Jones: -0,51%
Pontos: 53.414,25
Nasdaq: -0,29%
Pontos: 26.506,99
Ibovespa Futuro: -0,08%
Pontos: 187.645
Máxima (pontos): 188.985
Mínima (pontos): 185.550
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,92
Variação: estável
Petrobras PN
Preço: R$ 47,11
Variação: -0,95%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,90
Variação: +0,62%
Ambev ON
Preço: R$ 15,74
Variação: -0,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 52,01
Variação: -1,08%
Vale PNA
Preço: R$ 78,62
Variação: +0,22%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,69
Variação: -3,70%
Vale ON
Preço: R$ 78,62
Variação: +0,22%
Itausa PN
Preço: R$ 13,95
Variação: +1,53%
Global 40
Cotação: 616,485 centavos de dólar
Variação: +0,64%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1303
Venda: R$ 5,1308
Variação: +0,52%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,22
Venda: R$ 5,32
Variação: -0,41%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1247
Venda: R$ 5,1253
Variação: +0,57%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2000
Venda: R$ 5,2920
Variação: -0,36%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,1535
Variação: +0,43%
- Euro
Compra: US$ 1,1613 (às 18h00)
Venda: US$ 1,1617 (às 18h00)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9580
Venda: R$ 5,9590
Variação: +0,39%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1000
Venda: R$ 6,1880
Variação: -0,29%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,76% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.476,6 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1,37%