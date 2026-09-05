A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,02%

Pontos: 185.147,15

Máxima de +0,73% : 186.545 pontos

Mínima de -1,05% : 183.252 pontos

Volume: R$ 0,83 bilhões

Variação em 2026: 14,91%

Variação no mês: 4,36%

Dow Jones: -0,51%

Pontos: 53.414,25

Nasdaq: -0,29%

Pontos: 26.506,99

Ibovespa Futuro: -0,08%

Pontos: 187.645

Máxima (pontos): 188.985

Mínima (pontos): 185.550

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,92

Variação: estável

Petrobras PN

Preço: R$ 47,11

Variação: -0,95%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,90

Variação: +0,62%

Ambev ON

Preço: R$ 15,74

Variação: -0,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 52,01

Variação: -1,08%

Vale PNA

Preço: R$ 78,62

Variação: +0,22%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,69

Variação: -3,70%

Vale ON

Preço: R$ 78,62

Variação: +0,22%

Itausa PN

Preço: R$ 13,95

Variação: +1,53%

Global 40

Cotação: 616,485 centavos de dólar

Variação: +0,64%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1303

Venda: R$ 5,1308

Variação: +0,52%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,22

Venda: R$ 5,32

Variação: -0,41%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1247

Venda: R$ 5,1253

Variação: +0,57%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2000

Venda: R$ 5,2920

Variação: -0,36%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,1535

Variação: +0,43%

- Euro

Compra: US$ 1,1613 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1617 (às 18h00)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9580

Venda: R$ 5,9590

Variação: +0,39%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1000

Venda: R$ 6,1880

Variação: -0,29%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,76% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.476,6 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,37%


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