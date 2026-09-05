Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 4, com os investidores monitorando os desdobramentos no Oriente Médio depois que as trocas de ataques no Golfo Pérsico deram impulso à commodity na semana.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,2% (US$ 0,18), a US$ 91,48 o barril. O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em avanço de 0,8% (US$ 0,76), a US$ 96,28 o barril. Na semana, o WTI e o Brent saltaram 9,7% e 9,3%, respectivamente, no maior ganho semanal desde meados de julho, à medida que crescem os temores de que os fluxos do Golfo Pérsico possam ser restringidos por um longo período.

Segundo os analistas do ANZ, o mercado de energia está entrando em uma fase delicada de adaptação, pois os estoques elevados ajudaram a absorver a crise inicial de oferta, mas o desafio agora é manter o mercado equilibrado à medida que essas reservas vão diminuindo.

Em meio à guerra, o Tesouro dos EUA implementou sanções contra empresas turcas que têm supostos laços com o regime iraniano, enquanto o preço médio do diesel no país atingiu recorde nesta sexta-feira, a US$ 5,85 por galão. A alta já pressiona os custos de transporte e começa a chegar aos consumidores por meio de sobretaxas em entregas e preços mais altos de produtos, especialmente alimentos.

Negociadores americanos também devem viajar a Moscou e Kiev nos próximos dias, em uma nova tentativa de destravar as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia no momento em que a China defende um aprofundamento da cooperação energética com a Rússia.

*Com informações da Dow Jones Newswires.